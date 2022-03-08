Зеленский с флагом посреди дыма попал на обложку The New Yorker. Президента Украины изобразили с нашим украинским флагом.

Его изобразили посреди дыма. Об этом сообщили СМИ на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Верховный Главнокомандующий ВСУ на обложке The New Yorker

Президент Украины Владимир Зеленский на новой обложке The New Yorker,

– говорится в сообщении.



Президента Украины изобразили на обложке The New Yorker / Фото Zn.ua



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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