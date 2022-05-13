Зеленский готов говорить с Путиным, но действия России в Украине ежедневно усложняют переговоры

Каждый день украинские военные деоккупируют частицы территорий. Власти видят следы убийств, пыток, расстрелов и разрушений, оставившие после себя российские военные. И именно это становится препятствием на пути мирных переговоров с российской стороной.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому каналу Rai 1, сообщает 24 канал. Он уточнил, что, как президент, он готов к переговорам с Владимиром Путиным, но исключительно с ним, а не с его посредниками или представителями. В частности, Зеленский уточнил, что эти переговоры должны происходить на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов.

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Президент Украины рассказал итальянским журналистам, что украинское общество все 8 лет хотело мирным диалогом решить конфликт с Россией. Однако сейчас народ настроен совсем не позитивно к такому способу решения проблемы. После пережитых и увиденных зверств россиян на территории Украины трудно представить дипломатический путь договоренностей.

– Какого мира хочет Украина?

– Такого мира, как любое государство. Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, к традициям, народу, языку, просто уважения к людям, обществу и самое главное – к независимости нашего государства. Я сейчас назвал очень банальные вещи, но именно их сейчас нарушила Россия. Украина должна сейчас это восстановить, а для этого нужно, чтобы Россия вывела из наших городов свои войска. Пусть все награбленное забирают, но оставят живыми наших людей. Все равно мы накажем их за все совершенные преступления на других территориях. Первым шагом к переговорам будет возвращение всех территорий Украины, которые россияне оккупировали с 24 февраля. Конечно, они остаются на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.