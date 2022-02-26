Зеленский говорил с Генсеком ООН о доставке трупов российских солдат

Президент Владимир Зеленский сообщил, что общался с Генсеком ООН по нескольким темам. В частности, они обсудили вопросы доставки трупов российских солдат.

Президент Украины сообщил об этом на своей официальной странице в твиттере. Он отметил, что сумел обсудить сразу несколько важных тем с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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Зеленский пообщался с Генсеком ООН

В своем сообщении Владимир Зеленский написал, что Россию нужно лишить права голоса в Совбезе ООН и квалифицировать ее действия и заявления как геноцид украинского народа. Также он попросил помочь с доставкой трупов российских солдат.

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Полный текст сообщения:

Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.