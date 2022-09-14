Зима в условиях войны: Зеленский провел совещание по энергетической безопасности Харьковщины

Президент Владимир Зеленский 14 сентября совершил поездку в Харьковскую область. Там он провел совещание по вопросам энергетической безопасности региона.

В Офисе Президента рассказали, что также Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого III степени главе Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову и орден "За мужество" III степени мэру Харькова Игорю Терехову.

Интересно Зеленский прибыл в освобожденный Изюм

На Харьковщине состоялось совещание по энергетической безопасности области

Зеленский рассказал, что 14 сентября провел совещание по энергетической безопасности Харьковщины.

Впереди зима, поэтому обсудили многие актуальные темы. Отдельное внимание было уделено вопросу функционирования ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области. Сегодня, в условиях войны, крайне важно разработать план мер по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения,

– заметил президент.

Глава Харьковской ОВА сообщил президенту, что в регионе полностью деоккупировали 16 общин, а частично – 7. Под оккупацией остается примерно 6% территории области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% Харьковщины.

Смотрите фото с совещания Харьковской области / Фото Офиса Президента

Синегубов также рассказал, что в регионе проводятся работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, в том числе в освобожденных населенных пунктах. Также специалисты восстанавливают линии электроснабжения, мобильную связь и работу медицинских учреждений.

Зеленский отметил важность скорейшего возобновления электроснабжения на территориях, освобожденных от врага.

"Деоккупация продолжается, поэтому надо подготовить понятный план действий, чтобы это было в других районах, которые будут освобождать", – заявил президент.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что работа ремонтных бригад в значительной степени зависит от темпов разминирования территорий. Учитывая это, Зеленский призвал обеспечить работу большего количества бригад энергетиков и работников ГСЧС для ускорения процесса восстановления.

В ходе совещания также обсудили вопросы функционирования ТЭЦ и ТЭС. Президент отметил, что в условиях войны необходимо разработать план мер по обеспечению резервных мощностей системы энергоснабжения.

Смотрите видео, как Зеленский проводил совещание в Харьковской области:

Стоит посмотреть – в россии произошла истерика из-за визита Зеленского в Изюм: видео