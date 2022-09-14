В Офісі Президента розповіли, що також Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького III ступеня голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову та орден "За мужність" III ступеня міському голові Харкова Ігорю Терехову.

Цікаво Зеленський прибув у звільнений Ізюм

На Харківщині відбулася нарада щодо енергетичної безпеки області

Зеленський розповів, що 14 вересня провів нараду щодо енергетичної безпеки Харківщини.

Попереду зима, тож обговорили багато актуальних тем. Окрему увагу приділили питанню функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Сьогодні, в умовах війни, вкрай важливо розробити план заходів для забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання,

– зауважив президент.

Очільник Харківської ОВА повідомив президентові, що в регіоні повністю деокупували 16 громад, а частково – 7. Під окупацією залишається приблизно 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.

Дивіться фото з наради на Харківщині / Фото Офісу Президента

Синєгубов також розповів, що в регіоні проводять роботи з відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. Також фахівці відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв'язок та роботу медичних установ.

Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

"Деокупація триває, тому треба підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть", – заявив президент.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій. З огляду на це Зеленський закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників ДСНС задля пришвидшення процесу відновлення.

Під час наради також обговорили питання функціонування ТЕЦ і ТЕС. Президент зазначив, що в умовах війни необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Дивіться відео, як Зеленський проводив нараду на Харківщині:

Варто подивитися – в росії сталася істерика через візит Зеленського в Ізюм: відео