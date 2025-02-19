"Пусть пообщается с военными": Зеленский готов поехать на фронт с Келлогом

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности поехать на фронт вместе со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Глава государства хотел бы, чтобы он пообщался с украинскими военнослужащими.

Украинский президент также отметил, что предоставит спецпредставителю Трампа всю необходимую информацию для понимания ситуации в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.

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Действительно ли Келлог может поехать на фронт

Зеленский говорит, что Кит Келлог, который находится с визитом в Украине, сможет получить рейтинги доверия к украинской власти и пообщаться с украинцами. По мнению президента, таким образом спецпредставитель США поймет их отношение к властным структурам, к уступкам России и доверяют ли они российскому диктатору Владимиру Путину.

Для меня это задача, чтобы господин Келлог получил информацию сам – сам понял, что происходит. Конечно, будут встречи по военным, разведки будут, Служба безопасности. Весь запрос, который есть у той стороны, весь запрос, который получила наша сторона, – мы открыты к этому,

– рассказал Зеленский и подчеркнул, что самым важным является желание Келлога.

Кроме этого, он заявил, что готов поехать на фронт вместе со спецпредставителем США, чтобы встретиться с военными, которые защищают Украину от российской агрессии.

Глава государства считает, что тогда Келлог поймет, хотят ли военнослужащие срочно голосовать на выборах для того, чтобы пойти домой. А также, готовы ли они все отдать "русским" и не иметь гарантий безопасности. По мнению Зеленского, на все эти вопросы "есть ответы у обычных людей".