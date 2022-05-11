Президент предлагает парламенту утвердить свой указ "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов". Этот указ реализует решение СНБО от 11 мая.

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Ранее президент ветировал похожий документ

21 апреля Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Он предусматривал конфискацию имущества России в Украине и за границей. Однако Зеленский этот документ не подписал, а отдал на доработку.

В Офисе Президента пояснили, что законопроект не устанавливает четких критериев, по которым лицо могут отнести к списку тех, на кого распространяются такие санкции. Кроме того, этот документ наделял Национальное агентство по предотвращению коррупции полномочиями, выходящими за пределы его компетентности. Речь идет о поиске активов, подлежащих блокировке, и лиц, указанных в решении СНБО.

В Украине арестовали тонны минеральных удобрений России и Беларуси

Офис генпрокурора наложил арест на 33 тонны минеральных удобрений, принадлежащих российским и белорусским предприятиям в Украине. Расследование проводилось по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Во время него стражи порядка установили, что калий хлорид ввезли на территорию нашего государства с нарушением таможенного законодательства. Стоимость минудобрений составляет 650 миллионов гривен. Пока решают вопрос о конфискации имущества в доход Украины.

Заметим, что досудебным расследованием по этому делу занимается Бюро экономической безопасности. Следственные действия еще продолжаются.

Обратите внимание! Еще в марте в правительстве Польши заявили, что готовы конфисковать имущество России на территории своего государства. Речь идет и о недвижимости, и о финансовых активах.

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