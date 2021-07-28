Зеленский хочет провести аудит второго этапа децентрализации

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно провести детальный аудит второго этапа децентрализации. По его словам, это необходимо для исправления ошибок реформы.

Глава государства отметил, что в процессе видны не только успехи, но и недостатки, которые сперва могли быть просто незаметными. Об этом он сообщил 28 июля во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина. Децентрализация".

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Я убежден, что после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо осуществить детальный аудит. И прежде чем перейти к следующему этапу, нужно исправить допущенные ошибки. В любом случае могут быть просчеты,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас этим занимаются в Конгрессе местных и региональных властей.

Который постепенно становится аналитическим и практическим инструментом помощи в процессе углубления децентрализации и связей между центральными и региональными органами власти.

По словам главы государства, "одним из ключевых аспектов в процессе децентрализации является ответственность местной власти наравне с полномочиями и финансовыми возможностями".

Избранным руководителям территориальных общин, сформированным ими исполкомам нужно научиться мыслить масштабно, осознавать, что каждая община – это часть Украины, которая работает для Украины и во имя Украины, а не для удовлетворения собственного эго или частных электоральных, политических амбиций,

– подытожил он.

Реформа децентрализации: главное

Сразу после Революции Достоинства в 2014 году началась реформа децентрализации.

После выборов в 2019 году новая власть также поддержала реформу и начала вести ее к формированию местного самоуправления в децентрализованных объединенных территориальных общинах.

Суть реформы – создание на территории Украины многих небольших ОТГ, каждый из которых заменит сразу городских, поселковых или сельских советов. Общины получают большую долю поступлений в бюджеты разных уровней.

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