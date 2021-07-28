Глава держави зазначив, що у процесу видно не тільки успіхи, а й недоліки, які спершу могли бути просто непомітними. Про це він повідомив 28 липня під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна. Децентралізація".

Читайте також Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон кабінетів, – Зеленський про децентралізацію

Я переконаний, що після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно здійснити детальний аудит. І перш ніж перейти до наступного етапу, потрібно виправити допущені помилки. У будь-якому випадку можуть бути прорахунки,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що наразі цим займаються у Конгресі місцевих і регіональних влад.

Який поступово стає аналітичним і практичним інструментом допомоги у процесі поглиблення децентралізації та зв'язків між центральними та регіональними органами влади.

За словами глави держави, "одним із ключових аспектів у процесі децентралізації є відповідальність місцевої влади нарівні з повноваженнями та фінансовими можливостями".

Обраним керівникам територіальних громад, сформованим ними виконкомам потрібно навчитися мислити масштабно, усвідомлювати, що кожна громада – це частина України, яка працює для України та в ім'я України, а не для задоволення власного его або приватних електоральних, політичних амбіцій,

– підсумував він.

Реформа децентралізації: головне

Одразу після Революції Гідності, у 2014 році, розпочалася реформа децентралізації.

Після виборів у 2019 році нова влада також підтримала реформу й почала вести її до формування місцевого самоврядування в децентралізованих об'єднаних територіальних громадах.

Суть реформи – створення на території України багатьох невеликих ОТГ, кожна з яких замінить одразу міських, селищних чи сільських рад. Громади отримують більшу частку надходжень до бюджетів різних рівнів.

До теми На місцях є все, – Шмигаль назвав плюси децентралізації для українців