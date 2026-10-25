Зеленский ответил, будет ли Украина сокращать армию заради мира

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы сохранить численность Вооруженных сил. Однако будущая численность украинской армии будет зависеть от финансирования и формата гарантий безопасности, которые получит Киев.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ведущей ТСН Алле Мазур.

Готова ли Украина сократить численность ВСУ?

По словам президента, сильная украинская армия является одной из важнейших гарантий безопасности государства. В то же время ее содержание требует значительных финансовых ресурсов и вооружения.

Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию численностью 800 тысяч человек. Если мы вступим в НАТО, численность может составить 800 тысяч и меньше,

– пояснил Зеленский.

Ключевой вопрос заключается в том, кто готов финансировать или софинансировать украинскую армию.

И это мой вопрос к НАТО,

– подытожил президент.

Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова соглашаться на решения, которые могут ослабить ее обороноспособность. В то же время гарантии безопасности не должны зависеть от требований России. Вопрос численности ВСУ касается прежде всего внутренней безопасности Украины, поэтому Киев не собирается обсуждать этот вопрос с Москвой.

Однако среди вопросов, которые Украина хотела бы обсудить в ходе переговоров, Зеленский назвал возможность энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море. Такие договоренности могли бы способствовать безопасному экспорту украинского зерна, а также импорту товаров, необходимых для жизни страны.