Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил на брифинге в МИД Украины. Напомним, совместная пресс-конференция главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена состоялась днем в среду, 15 мая.
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Что известно о вероятной скорой встрече лидеров США и Украины
Относительно встречи двух президентов – я вполне ожидаю, что у них будет возможность сделать это в предстоящие недели. Среди прочего мы хотим подписать двустороннее соглашение по безопасности, которое уже на грани утверждения,
– заявил он.
Глава министерства иностранных дел Украины уточнил, что наша сторона никогда не раскрывает даты визитов или контактов в Украину или из Украины.
"Но между президентом Зеленским и президентом Байденом установился доверительный диалог. И я убежден, что они будут иметь возможность предметно обсудить все вопросы и подписать это соглашение", – высказался Кулеба.
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США и Украина должны заключить соглашение о гарантиях безопасности: о чем ранее говорил Блинкен
- Соединенные Штаты и Украина хотят заключить соглашение о гарантиях безопасности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая рассказал в своей речи перед студентами Киевского политехнического института.
- Так, он отметил, что в соглашении о гарантиях безопасности, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей. В частности, это будет касаться оказания помощи от ПВО и дронов и до разминирования.
- Блинкен также сказал, что двустороннее соглашение с США направлено на поддержку украинской оборонной промышленности. Документ будет направлен на усиление потенциала Украины в производстве артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и других важных видов вооружений.
- Кроме этого, госсекретарь Соединенных Штатов подтвердил, что в случае нападения на Украину со стороны России или любого другого агрессора, США будут быстро взаимодействовать с украинскими чиновниками, чтобы разработать стратегию защиты от этой угрозы.