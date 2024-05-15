Про це держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив на брифінгу в МЗС України. Нагадаємо, спільна пресконференція очільника українського МЗС Дмитра Кулеби та державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена відбувся вдень в середу, 15 травня.
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Що відомо про ймовірну скору зустріч лідерів США та України
Щодо зустрічі двох президентів – я цілком очікую, що в них буде можливість зробити це в майбутні тижні. Серед іншого ми хочемо підписати двосторонню безпекову угоду, яка вже на межі затвердження,
– заявив він.
Очільник міністерства закордонних справ України уточнив, що наша сторона ніколи не розкриває дати візитів або контактів в Україну чи з України.
"Але між президентом Зеленським та президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я переконаний, що вони матимуть можливість предметно обговорити всі питання та підписати цю угоду", – висловився Кулеба.
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США й Україна мають укласти угоду про гарантії безпеки: про що раніше говорив Блінкен
- Сполучені Штати та Україна хочуть укласти угоду про гарантії безпеки. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен 14 травня розповів у своїй промові перед студентами Київського політехнічного інституту.
- Так, він зазначив, що в угоді про гарантії безпеки, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей. Зокрема, це стосуватиметься надання допомоги від ППО та дронів і до розмінування.
- Блінкен також сказав, що двостороння угода зі США спрямована на підтримку української оборонної промисловості. Документ буде спрямований на посилення потенціалу України у виробництві артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та інших важливих видів озброєнь.
- Крім цього, держсекретар Сполучених Штатів підтвердив, що у разі нападу на Україну з боку Росії або будь-якого іншого агресора, США швидко взаємодіятимуть з українськими посадовцями, щоб розробити стратегію захисту від цієї загрози.