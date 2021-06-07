Зеленский поговорил с Байденом: главные тезисы из разговора президентов

Президент Владимир Зеленский 7 июня по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Разговор политиков состоялась перед встречей президента США с главой Кремля Владимиром Путиным.

Байден сказал Зеленскому, твердо поддерживает суверенитет Украины. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне.

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Главные тезисы из разговора

Лидер США отметил, что он " будет твердо отстаивать суверенитет Украины" на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня. В Белом доме отметили, что Байден встретится с главой Кремля "не вопреки расхождениям, а благодаря их наличию".

У президентов была возможность детально обсудить все вопросы в отношениях с США, и президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины,

– сообщил Салливан.

Также президент США пригласил украинского лидера в Белый дом. Джо Байден ожидает Владимира Зеленского в Вашингтоне этим летом.

Зеленский хотел говорить с Байденом не по телефону

Ранее Зеленский говорил, что разговор с Байденом должен состоятся лицом к лицу, а не по телефону, так как многие вещи можно обсудить только при встрече. В то же время он предполагал, что консультации могут таки не состояться, из-за плотного графика президента США. По словам Зеленского, это стало "большой ошибкой".

В ответ на вопрос о том, что произойдет, если Байден встретится с Путиным раньше, чем с Зеленским, президент сказал: "Это ответ и геополитическое видение: есть "империи", есть большие государства мира, а есть все остальные".