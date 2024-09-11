СМИ писали, что Зеленский и Байден встретятся в Вашингтоне: как на самом деле

В среду, 11 сентября, глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Украину с визитом. Чиновник прокомментировал вопрос разрешения на удары по России дальнобойным оружием.

Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве прокомментировал встречу будущие встречи по обсуждению разрешений. Отметим, что вместе с госсекретарем США в Украину также прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

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Встреча Зеленского и Байдена

Среди причин визита Блинкена и Лемми СМИ называли именно возможное разрешение на удары американским оружием по территории России. Сам глава Госдепа подтвердил, что вопрос действительно обсуждался и анонсировал встречу с британским премьером Киром Стармером по этому вопросу.

Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон. Наши лидеры встретятся позже в пятницу (13 сентября – 24 Канал) в ООН. Потребности меняются, меняется поле боя. Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация – это фактор, который мы учитываем, но он не решающий,

– сказал он.

По словам Блинкена, он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности по вопросу обороны территорий в ближайшее время.

Важно! Из-за неточной трактовки слов "наши лидеры" ряд медиа распространил информацию о встрече Байдена и Зеленского. Однако на самом деле Блинкен не говорил о встрече президентов Украины и США – вместо этого говорил о Байдене и Стармере.

Владимир Зеленский во время своего выступления отмечал, что решение о дальнобойных ракетах зависит не от его оптимизма, а от оптимизма США и Великобритании. Тогда же он заявил, что надеется поговорить с Байденом уже в этом месяце.

Также США выделили Украине новый пакет помощи на 700 миллионов долларов.