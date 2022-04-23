Зеленский и Джонсон договорились о поставках Украине тяжелого вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время разговора политики договорились о предоставлении нашему государству тяжелого вооружения.

Переговоры состоялись сегодня, 23 апреля. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Заметьте Очевидно, что эта война уже не будет идти по кремлевскому плану, – Ермак

Новая оборонная помощь от Великобритании

Андрей Ермак заявил, что Украина получит новую оборонную помощь от Великобритании. В том числе и тяжелое вооружение.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения,

– сообщил Ермак.

Глава Офиса Президента поблагодарил наших союзников за поддержку в войне.

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