Зеленский и его команда "видят союзников Украины в окружении Трампа": о ком идет речь

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда работают над тем, чтобы заручиться поддержкой 3 людей, которые являются близкими к кандидату на пост президента США Дональду Трампу.

Указывается, что Зеленский и его окружение "видят союзников Украины в орбите Трампа". Собственно, речь идет о бывшем главе Совета национальной безопасности Роберте О'Брайене, госсекретаре Майке Помпео, а также сенаторе от штата Арканзас Томе Коттоне.

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Команда Зеленского работает над заручением поддержки 3 близких к Трампу людей

В издании отметили, что все трое упоминаются в дискуссиях о должностях в сфере национальной безопасности во второй администрации Трампа.

Сообщается, что Майк Помпео стал вторым автором статьи Дэвида Урбана в газете The Wall Street Journal, в которой изложен амбициозный план поддержки Украины, включающий членство в НАТО. Такой план понравился бы даже неоконсерваторам.

Politico пишет, что никто не знает точно, что может сделать Трамп в случае, если победит на выборах.

"Константами его десятилетия на мировой арене являются: непредсказуемость, транзакционный, а не принципиальный подход к международным делам и склонность к персонализации политики", – говорится в материале.

В издании указали, что победа республиканца не обязательно будет означать то, что Украина "обречена", а российский диктатор Владимир Путин "спасен".

