Зеленский и Федоров продолжат переговоры, – советник президента

По мнению советника президента Дмитрия Литвина, между Владимиром Зеленским и Михаилом Федоровым должны состояться еще одни переговоры. Предыдущие состоялись 21 июля.

Об этом Литвин заявил во время беседы с журналистами. Правда, дополнительных подробностей он не сообщил.

Что именно сказал советник президента?

Его попросили прокомментировать заявление Зеленского о новой должности для Михаила Федорова. И спросили, ответил ли тот на предложение президента. На это Литвин ответил: "Думаю, об этом еще будут говорить".

Кроме того, его спросили, когда будет принято решение о назначении Федорова. Советник президента заметил: "Это уже зависит не только от нас".