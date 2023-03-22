Зеленский и Гутерриш на саммите ЕС: что будут согласовывать европейские лидеры

В Брюсселе 23-24 марта состоится саммит ЕС, участие в котором примут главы государств-членов. К европейским коллегам онлайн присоединится Президент Украины Владимир Зеленский. Украина станет одной из главных тем встречи.

О чем будут договариваться лидеры Европейского союза – узнавала корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

Кстати говоря Переговоры о вступлении в ЕС: о чем договаривалась Стефанишина с министрами ЕС в Брюсселе

Черноморская зерновая инициатива

Встреча начнется с ланча лидеров ЕС и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам европейского чиновника на правах анонимности, на повестке дня будет обсуждение Черноморской зерновой инициативы и продовольственной безопасности. Он сказал, что сейчас ООН находится в центре дискуссии, пытаясь найти компромисс между делегациями.

Отметим, Россия согласилась продлить "зерновое соглашение" на 60 дней, а не на 120, как ожидалось ранее. Кроме того, МИД России выдвинул ряд условий для продления договоренности в будущем. Среди них:

подключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники и сервисного обслуживания для нее; снятие ограничений на страхование и на доступ в порты;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса",

снятие санкций с российских компаний в области производства и перевозки сельхозпродукции и удобрений.

Военная поддержка Украины

Ожидается, что европейские лидеры обсудят дальнейшую поддержку Украины и дополнительную поставку военной техники. Главным вопросом будет согласование поставок миллиона 155-мм артиллерийских снарядов в Украину. Тем не менее дискуссия будет идти о финансовой составляющей – кто будет платить за наращивание промышленного производства? По словам источника, этот вопрос уже поднимался лидерами во время совместных консультаций.

Сейчас происходят окончательные согласования по поставкам снарядов Украины. Собеседник отметил, что важно не допустить наличия государств-членов, которые будут блокировать действия других.

Напомним, ЕС предлагает частично возмещать государствам-членам за поставку оружия в Украину через Европейский фонд мира. На это используют 2 миллиарда евро из фонда для поставок снарядов и совместных закупок. Однако деньги используют только для возмещения, а не для пополнения запасов этим странам.

Кроме того, лидеры обсудят использование замороженных российских активов. Также будет обсуждаться тема Китая, однако не ожидается принятие стратегических решений.