Общение станет регулярнее: в Венгрии прокомментировали разговор между Зеленским и Орбаном

Украинский президент Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Виктор Орбан поговорили. В Венгрии прокомментировали этот диалог.

Венгрия не планирует предоставлять Украине военную помощь через Европейский фонд мира. Будапешт готов разблокировать транши, если Еврокомиссия или государства-члены ЕС найдут механизм, чтобы венгерские средства не тратились на помощь украинской армии, заявил политический советник венгерского премьера Балаш Орбан в комментарии 24 Каналу.

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Венгрия не поддерживает Украину

По его словам, позиция Венгрии о выделении военной помощи в рамках Европейского фонда мира для Украины не изменилась.

Мы не хотим участвовать в военной поддержке Украины, потому что это позиция Венгрии в течение длительного времени. То, что мы пытаемся сделать с нашими европейскими коллегами, которые хотят быть вовлечены в это, это как сделать так, чтобы венгерские средства не попадали через этот канал,

– сказал Орбан.

Балаш Орбан добавил, что Венгрия не против финансировать Европейский фонд мира, однако средства должны направляться на другие направления, а не на помощь Украине. Представитель правительства говорит, что это лишь техническое препятствие.

"Мы всегда ждем соответствующие предложения со стороны Комиссии и других стран-членов ЕС", – сказал Орбан о путях разблокирования военных траншей.

Двусторонние переговоры регулярные

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан в комментарии 24 Канала сказал, что Украина и Венгрия регулярно проводят двусторонние переговоры. А из-за председательства Венгрии в Совете ЕС диалог станет еще активнее.

Он не рассказал, о чем именно сегодня говорили Владимир Зеленский и Виктор Орбан во время круглого стола в Евросовете. Впрочем, говорит, что диалог усилится во время венгерского председательства в Совете ЕС с 1 июля.

Это требует больше дипломатических усилий. И хотя, с венгерской стороны у нас есть сложности и разные взгляды с Украиной, но это не означает, что мы не должны общаться. В этой ситуации я ожидаю более частого и регулярного общения между двумя лидерами,

– отметил Балаш Орбан.

На вопрос, ожидать ли двустороннюю встречу между Зеленским и Орбаном, политический советник объяснил, что не может ничего подтвердить.

Ранее стало известно, что глава венгерского правительства не в восторге от начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. Лидер Франции Эмануэль Макрон хочет убедить Орбана в важности поддержки Украины.