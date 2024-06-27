Угорщина не планує надавати Україні військову допомогу через Європейський фонд миру. Будапешт готовий розблокувати транші, якщо Єврокомісія або держави-члени ЄС знайдуть механізм, аби угорські кошти не витрачалися на допомогу українській армії, заявив політичний радник угорського прем’єра Балаш Орбан у коментарі 24 Каналу.

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Угорщина не підтримує Україну

За його словами, позиція Угорщини щодо виділення військової допомоги в межах Європейського фонду миру для України не змінилась.

Ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України, тому що це позиція Угорщини протягом тривалого. Те, що ми намагаємося зробити з нашими європейськими колегами, які хочуть бути залучені в це, це як зробити так, аби угорські кошти не потрапляли через цей канал,

– сказав Орбан.

Балаш Орбан додав, що Угорщина не проти фінансувати Європейський фонд миру, однак кошти мають спрямовуватися на інші напрямки, а не на допомогу Україні. Представник уряду каже, що це лише технічна перешкода.

"Ми завжди чекаємо на відповідні пропозиції з боку Комісії та інших країн-членів ЄС", – сказав Орбан щодо шляхів розблокування військових траншів.

Двосторонні перемовини регулярні

Політичний радник угорського прем’єра Балаш Орбан у коментарі 24 Каналу сказав, що Україна та Угорщина регулярно проводять двосторонні перемовини. А через головування Угорщини в Раді ЄС діалог стане ще активнішим.

Він не розповів, про що саме сьогодні говорили Володимир Зеленський та Віктор Орбан під час круглого столу в Єврораді. Втім, каже, що діалог посилиться під час угорського головування в Раді ЄС з 1 липня.

Це вимагає більше дипломатичних зусиль. І хоча, з угорської сторони у нас є складнощі та різні погляди з Україною, але це не означає, що ми не маємо спілкуватися. В цій ситуації я очікую частішого і регулярнішого спілкування між двома лідерами,

– зазначив Балаш Орбан.

На питання, чи очікувати двосторонню зустріч між Зеленським та Орбаном, політичний радник пояснив, що не може нічого підтвердити.

Раніше стало відомо, що глава угорського уряду не в захваті від початку перемовин про вступ нашої держави в Євросоюз. Лідер Франції Емануель Макрон хоче переконати Орбана у важливості підтримки України.