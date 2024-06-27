Зеленский и Орбан эмоционально дискутировали перед заседанием Евросовета: момент попал на видео

Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, прибыл в Брюссель. Перед началом заседания Европейского совета он подискутировал с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Их разговор показался довольно оживленным. Эти моменты попали на камеры.

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Зеленский поговорил с Орбаном

Владимир Зеленский и Виктор Орбан живо дискутировали перед началом заседания Евросовета в Брюсселе. Об этом можно судить, учитывая то, что поймали объективы камер.

Так, на видео попал разговор украинского и венгерского лидеров. Однако то, о чем именно они говорили, на записи не слышно.

Президент Украины и премьер-министр Венгрии пообщались перед заседанием Евросовета: смотрите видео

Напомним, что перед этим Украина подписала с ЕС соглашение по безопасности. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, который утром прибыл с визитом в Брюссель. Со стороны ЕС соглашение по безопасности с Украиной подписали глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, что накануне Зеленский сообщил, что в Брюсселе планируется подписание сразу 3 соглашений по безопасности, одно из которых – с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку несмотря на любые институциональные изменения внутри.

В конце концов, наше государство таки подписало сегодня еще два соглашения о гарантиях безопасности с двумя странами. Речь идет о Литве и Эстонии. Так, от Украины договор подписал Владимир Зеленский. Со своей стороны подпись под соглашением поставили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.