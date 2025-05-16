Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом, – ОП

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. К нему присоединились и европейские партнеры.

Основной темой были переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сергея Никифорова, пресс-секретаря президента Украины.

Смотрите также Украинская делегация подвела итоги переговоров Украины, США и Турции

Зеленский и партнеры поговорили с Трампом

Президент Украины и лидеры европейских стран поговорили по телефону с Трампом. В разговоре участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Никифоров отметил, что детали сообщат позже, но добавил, что главной темой были переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

В таком же составе лидеры общались с Трампом в Киеве 10 мая, предлагая перемирие на 30 дней с 12 мая. Россия на это не согласилась, предложив взамен переговоры в Стамбуле.

Отметим, что на переговорах в Стамбуле стороны таки подняли вопрос возможной личной встречи Путина и Зеленского.