Зеленский после ударов по Киеву назвал Рютте главной потребностью Украины в сфере ПВО

Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте после трех волн баллистических ударов России по Киеву. Глава государства проинформировал его о последствиях атаки, в частности о разрушениях и жертвах.

Об этом он сообщил в официальном телеграм-канале.

Что говорил Зеленский с Рютте?

Встреча состоялась после массированной атаки России на Киев, в ходе которой российские войска нанесли три волны ударов баллистическими ракетами. Зеленский подробно рассказал Рютте о последствиях российского обстрела и подчеркнул, что Украина ежедневно сталкивается с такой угрозой.

Это постоянная реальность, в которой живет Украина. Невозможно в одиночку противостоять этому террору, направленному против жизни. Мы научились сбивать крылатые ракеты, дроны, сейчас ищем решение против реактивных "Шахедов", и уже есть хорошие результаты. Но против баллистических ракет пока работают только перехватчики типа "Пэтриот", которые нужны фактически каждый день,

– заявил Зеленский.

В ходе встречи Зеленский и Рютте также обсудили потребности Украины в противоракетной защите и возможности обеспечения зимнего пакета поддержки. Ранее Украина уже поднимала вопрос о дополнительных ракетах для "Патриот" в ходе переговоров с союзниками.

"Спасибо, Марк, за готовность искать решения. Это очень важно и для стран – членов НАТО на фоне постоянных угроз России пойти дальше и разрушать жизни других народов", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, укрепление украинской противовоздушной и противоракетной обороны необходимо не только для защиты Украины, но и для безопасности стран НАТО, которые также сталкиваются с последствиями российской агрессии.

Напомним, Зеленский заявил, что во время трех волн баллистических ударов украинская ПВО смогла сбить 60% ракет. В то же время он отметил, что в 2022 году уже были атаки, когда удавалось перехватить лишь 10% баллистических ракет или вообще ни одной.

Это происходило не из-за недостатка опыта, а из-за нехватки перехватчиков. Украина сейчас собирает сотни ракет для ПВО по крупицам, получая от партнеров по одной, две или несколько единиц.