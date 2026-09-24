Про це він повідомив в офіційному телеграм-каналі.

Про що говорив Зеленський з Рютте?

Зустріч відбулася після масованої атаки Росії на Київ, під час якої російські війська завдали трьох хвиль ударів балістичними ракетами. Зеленський детально розповів Рютте про наслідки російського обстрілу та наголосив, що Україна щодня стикається з такою загрозою.

Це постійна реальність, у якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці. Ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони, зараз шукаємо рішення проти реактивних "Шахедів", і вже є хороші результати. Але проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до "Петріотів", які потрібні фактично щодня,

– заявив Зеленський.

Під час зустрічі Зеленський і Рютте також обговорили українські потреби в антибалістичному захисті та можливості забезпечення зимового пакета підтримки. Раніше Україна вже порушувала питання додаткових ракет для Patriot у контактах із союзниками.

"Дякую, Марку, за готовність шукати рішення. Це дуже важливо і для країн – членів НАТО на тлі постійних погроз Росії піти далі та руйнувати життя інших народів", – наголосив президент.

За словами Зеленського, посилення української протиповітряної та протиракетної оборони необхідне не лише для захисту України, а й для безпеки держав НАТО, які також стикаються з наслідками російської агресії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час трьох хвиль балістичних ударів українська ППО змогла збити 60% ракет. Водночас він зазначив, що у 2026 році вже були атаки, коли вдавалося перехопити лише 10% балістики або взагалі жодної ракети.

Це відбувалося не через брак досвіду, а через нестачу перехоплювачів. Україна нині збирає сотні ракет для ППО по крихтах, отримуючи від партнерів по одній, дві або кілька одиниць.