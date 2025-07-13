На фоне слухов об отставке: Зеленский провел совещание со Шмыгалем
- Зеленский провел совещание с Шмыгалем по обновлению соцвыплат и сокращению расходов на госаппарат на фоне слухов об отставке премьера.
- Обсудили модернизацию выплат при рождении ребенка, поддержку матерей, социальные программы, поддержку предпринимательства, развитие производства украинского оружия и аудит международных договоренностей.
Владимир Зеленский провел совещание с Денисом Шмыгалем по обновлению соцвыплат и сокращению расходов на госаппарат. Это произошло на фоне слухов об отставке премьера.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины. Владимир Зеленский провел рабочее совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где обсудили обновление государственной поддержки украинцев и важные стратегические шаги правительства.
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Это произошло на фоне слухов в СМИ о возможной отставке главы правительства.
По словам Зеленского, Кабмин готовит решение по модернизации выплат при рождении ребенка и поддержки матерей в первые годы жизни ребенка – детали объявят уже завтра. Кроме этого, в этом году около 180 тысяч семей получат государственную помощь в рамках инициативы "пакет школьника", а также продолжается финансирование бесплатного питания для младших школьников и всех учеников на прифронтовых территориях.
Кроме социальных программ, на совещании обсудили вопросы поддержки предпринимательства и развитие производства украинского оружия. Также планируют провести аудит всех договоренностей с международными партнерами, в частности оборонных пакетов и инвестиций.
Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев,
– подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что власть уже работает над определением будущей конфигурации исполнительной власти.