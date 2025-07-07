Зеленский и Трамп обсуждали замену посла в США, среди кандидатов – Шмыгаль, – Bloomberg

Владимир Зеленский и Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор. Обсудили, в частности, замену посла Украины в США. Среди потенциальных кандидатов – премьер Денис Шмыгаль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, сообщает 24 Канал.

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Кто может стать новым послом Украины в США

По данным журналистов, во время телефонного разговора в пятницу Зеленский и Трамп обсуждали замену нынешнего посла Украины в США.

По словам собеседника издания, в списке потенциальных кандидатов будто бы премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Также источник отметил, что президент Украины якобы поручил МИД обсудить назначение следующего посла с американской стороной.

Заметим, что сейчас послом Украины в Соединенных Штатах является Оксана Маркарова.

Добавим, ранее Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом обсудили атаки России, фронт и совместное производство оружия.