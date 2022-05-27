Зеленский провел совещание с чиновниками

Также во встрече приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства. Во время совещания они обсудили проблемы с топливом, ВНО и возвращением украинцев.

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Среди наиболее актуальных вопросов, которые обсуждались:

ситуация с поставкой горючего в Украину

контроль цен и наличие топлива на АЗС на фоне роста потребления

оживление экономики и подготовка аграриев к кампании по сбору урожая

проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании

организация работы власти по временно оккупированным территориям Украины

перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября

Кроме того, Зеленского проинформировали о том, что сделано и что планируется сделать по учету разрушенного имущества с целью привлечения средств доноров и конфискованных активов России. Также президента Украины известили о замороженных средствах страны-агрессорки во всем мире.



Владимир Зеленский на совещании с чиновниками / Фото Офиса Президента

Впрочем, больше всего было уделено внимание подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест.

Но самое главное – это наши люди. Готовим программу возвращения в Украину временно перемещенных граждан, создаем для них рабочие места,

– подчеркнул Зеленский.

Так, было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан домой. Украина будет это делать!

Зеленский присоединится к ближайшему заседанию Евросовета

30 – 31 мая пройдет специальное заседание Европейского совета. На нем будет рассмотрена ситуация в Украине. Неудивительно, что на саммите лидеров ЕС выступит по видеосвязи с обращением и Президент Украины Владимир Зеленский .

Зеленский поговорил с Мишелем, Трюдо и Драги

24 мая Владимир Зеленский побеседовал с двумя иностранными лидерами – премьер-министром Канады и председателем Европейского совета.

Разговор президента Украины с Шарлем Мишелем касался ужесточения санкций против России за вторжение в Украину.

касался ужесточения санкций против России за вторжение в Украину. Главной темой разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо была оборонная поддержка Вооруженных Сил Украины. Так, оба политических лидера говорили о дальнейшем взаимодействии и предоставлении Украине необходимого объема помощи.

была оборонная поддержка Вооруженных Сил Украины. Так, оба политических лидера говорили о дальнейшем взаимодействии и предоставлении Украине необходимого объема помощи. Во время разговора с премьером Италии Марио Драги украинский президент поднял вопрос поставки топлива и обсудил пути предотвращения продовольственного кризиса. Также призвал к совместному разблокированию украинских портов.

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