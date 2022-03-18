Зеленский инициировал, чтобы гражданам гарантировали всю сумму банковских вкладов

18 марта 2022 , 10:53
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Источник:

Офис Президента

В Украине будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантирование 100% вкладов граждан в банках.

Все это в целях стимулирования экономики. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении.

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Он поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в украинских банках.

"Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", – сказал Владимир Зеленский и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу, "поскольку это нужно украинцам".

Кроме того, по словам Главы государства, правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы "5 – 7 – 9%".

  • Это означает, что любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны.
  • Дальше будет минимальная ставка – 5%.
  • Общий объем кредита может составлять до 60 миллионов гривен.

Кабинет Министров должен вскоре проголосовать за масштабное сокращение регуляций.

По словам Президента, эти решения будут стимулировать украинскую экономику и будут возвращать нашу страну к жизни повсюду, где будет безопасно работать бизнесу.

Гарантирование вкладов: что известно

  • Сумма гарантирования вкладов физических лиц и ФЛП составляет 200 тысяч гривен. Ее планировали повысить до 400 тысяч гривен, однако закон не успели одобрить до начала войны.
  • Сейчас 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тысяч гривен, поэтому полностью подпадают под гарантии. Таковы последние данные Фонда гарантирования.
  • При этом на оставшиеся 2% граждан, вклады которых уже не гарантируются полностью государством, приходится большая часть в системе – примерно 400 миллиардов гривен.
Автор: Аліна Оліховська