Зеленский в инстаграме рассказал, что уже вернулся к работе

Владимир Зеленский 10 января начал работу в новом 2022 году. На рождественские праздники президент отдыхал на горнолыжном курорте "Буковель".

О возвращении к трудовым будням глава государства сообщил на своей странице в социальной сети.

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Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году,

– написал Владимир Зеленский.

Президент отдыхал в Буковеле

На праздники президент отправился в горнолыжный курорт "Буковель". Оттуда политик 7 января оригинально поздравил граждан Украины с рождественскими праздниками, спускаясь с вершины Карпат.

В Буковель глава государства приехал накануне Рождества Христова – 4 января. Он сразу похвастался отремонтированными дорогами, а затем поселился в люксовом отеле Radisson Blu Resort Bukovel.

Зеленский отдыхал в Буковеле: смотрите видео

Текст публикации Владимира Зеленского:

Понедельник. Утро. Банковая.

Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году.