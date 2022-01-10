Зеленский в инстаграме рассказал, что уже вернулся к работе
10 января 2022 , 12:14Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в инстаграме
Владимир Зеленский 10 января начал работу в новом 2022 году. На рождественские праздники президент отдыхал на горнолыжном курорте "Буковель".
О возвращении к трудовым будням глава государства сообщил на своей странице в социальной сети.
Читайте также Зеленского заметили в Буковеле за обедом с Ермаком
Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году,
– написал Владимир Зеленский.
Президент отдыхал в Буковеле
- На праздники президент отправился в горнолыжный курорт "Буковель". Оттуда политик 7 января оригинально поздравил граждан Украины с рождественскими праздниками, спускаясь с вершины Карпат.
- В Буковель глава государства приехал накануне Рождества Христова – 4 января. Он сразу похвастался отремонтированными дорогами, а затем поселился в люксовом отеле Radisson Blu Resort Bukovel.
Зеленский отдыхал в Буковеле: смотрите видео
Текст публикации Владимира Зеленского:
Понедельник. Утро. Банковая.
Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году.