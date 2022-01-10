Про повернення до трудових буднів глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

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Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році,

– написав Володимир Зеленський.

Президент відпочивав у Буковелі

На свята президент відправився у гірськолижний курорт "Буковель". Звідти політик 7 січня оригінально привітав громадян України з різдвяними святами, спускаючись з вершини Карпат.

Туди глава держави приїхав напередні Різдва Христового – 4 січня. Він одразу похвалився відремонтованими дорогами, а потім поселився у люксовому готелі Radisson Blu Resort Bukovel.

Зеленський відпочивав у Буковелі: дивіться відео

Текст публікації Володимира Зеленського:

Понеділок. Ранок. Банкова.

Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році.