Про повернення до трудових буднів глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережах.
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Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році,
– написав Володимир Зеленський.
Президент відпочивав у Буковелі
- На свята президент відправився у гірськолижний курорт "Буковель". Звідти політик 7 січня оригінально привітав громадян України з різдвяними святами, спускаючись з вершини Карпат.
- Туди глава держави приїхав напередні Різдва Христового – 4 січня. Він одразу похвалився відремонтованими дорогами, а потім поселився у люксовому готелі Radisson Blu Resort Bukovel.
Зеленський відпочивав у Буковелі: дивіться відео
Текст публікації Володимира Зеленського:
Понеділок. Ранок. Банкова.
Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році.