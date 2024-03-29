Кроме того, Владимир Зеленский 29 марта сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Президент согласовал его кандидатуру как нового посла Украины в Молдове.

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Зеленский изменил состав Ставки

Сегодня, 29 марта, Владимир Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего. Об этом свидетельствует соответствующий указ №201/2024 на сайте президента.

Так, он постановил ввести в персональный состав Ставки новоназначенного секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Координатором Ставки Верховного Главнокомандующего Литвиненко Александра Валерьевича – Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в указе.

В частности, в персональный состав Ставки утвердили новоизбранного председателя Службы внешней разведки Украины. Речь идет об Олеге Иващенко. В то же время указано вывести из состава Ставки Алексея Данилова.

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