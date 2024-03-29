Кроме того, Владимир Зеленский 29 марта сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Президент согласовал его кандидатуру как нового посла Украины в Молдове.
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Зеленский изменил состав Ставки
Сегодня, 29 марта, Владимир Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего. Об этом свидетельствует соответствующий указ №201/2024 на сайте президента.
Так, он постановил ввести в персональный состав Ставки новоназначенного секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Координатором Ставки Верховного Главнокомандующего Литвиненко Александра Валерьевича – Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в указе.
В частности, в персональный состав Ставки утвердили новоизбранного председателя Службы внешней разведки Украины. Речь идет об Олеге Иващенко. В то же время указано вывести из состава Ставки Алексея Данилова.
Зеленский уволил двух заместителей председателя ОП
- Президент Украины уволил двух заместителей председателя ОП. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины. На место Алексея Днепрова и Андрея Смирнова назначили Елену Ковальскую и Ирину Мудрую.
- Ранее Кабмин обнародовал информацию об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя министра юстиции Украины по собственному желанию. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- В 2022 году брат заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь, по данным расследования, якобы приобрел, квартиру и земельный участок в Карпатах, по цене, значительно ниже рыночной.
- Позже Смирнов заверил, что журналист, который сообщил об имуществе его брата, якобы вырезал фрагмент, где рассказывалось о том, как родственник чиновника продавал свои машины.
- Ирина Мудрая возглавляла команду юристов, которая готовила международный иск против России в связи с аннексией Крыма. В течение длительного времени она занимала руководящие должности в нескольких украинских банках.
- Елена Ковальская занимала должность руководителя Кабинета главы Офиса Президента и члена рабочей группы при президенте по созданию Трибунала, который будет судить власть России за преступления против нашего государства.