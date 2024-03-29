Крім того, Володимир Зеленський 29 березня повідомив, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. Президент погодив його кандидатуру як нового посла України в Молдові.
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Зеленський змінив склад Ставки
Сьогодні, 29 березня, Володимир Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача. Про це свідчить відповідний указ №201/2024 на сайті президента.
Так, він постановив увести до персонального складу Ставки новопризначеного секретаря Ради національної безпеки й оборони України.
Затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача Координатором Ставки Верховного Головнокомандувача Литвиненка Олександра Валерійовича – Секретаря Ради національної безпеки й оборони України,
– йдеться в указі.
Зокрема, до персонального складу Ставки затвердили новообраного голову Служби зовнішньої розвідки України. Мовиться про Олега Іващенка. Водночас вказано вивести зі складу Ставки Олексія Данілова.
Зеленський звільнив двох заступників голови ОП
- Президент України звільнив двох заступників голови ОП. Відповідні укази опубліковані на сайті Президента України. На місце Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова призначили Олену Ковальську та Ірину Мудру.
- Раніше Кабмін оприлюднив інформацію про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника міністра юстиції України за власним бажанням. Відповідне розпорядження затвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
- У 2022 році брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор, за даними розслідування, нібито придбав, квартиру та земельну ділянку в Карпатах, за ціною, значно нижчою за ринкову.
- Пізніше Смирнов запевнив, що журналіст, який повідомив про майно його брата, буцімто вирізав фрагмент, де розповідалося про те, як родич посадовця продавав свої автівки.
- Ірина Мудра очолювала команду юристів, що готувала міжнародний позов проти Росії у звʼязку з анексією Криму. Протягом тривалого часу вона займала керівні посади у кількох українських банках.
- Олена Ковальська обіймала посаду керівника Кабінету голови Офісу Президента та членкині робочої групи при президентові зі створення Трибуналу, який судитиме владу Росії за злочини проти нашої держави.