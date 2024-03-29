Крім того, Володимир Зеленський 29 березня повідомив, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. Президент погодив його кандидатуру як нового посла України в Молдові.

Дивіться також Стало відомо, хто очолив Службу зовнішньої розвідки замість Литвиненка

Зеленський змінив склад Ставки

Сьогодні, 29 березня, Володимир Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача. Про це свідчить відповідний указ №201/2024 на сайті президента.

Так, він постановив увести до персонального складу Ставки новопризначеного секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача Координатором Ставки Верховного Головнокомандувача Литвиненка Олександра Валерійовича – Секретаря Ради національної безпеки й оборони України,

– йдеться в указі.

Зокрема, до персонального складу Ставки затвердили новообраного голову Служби зовнішньої розвідки України. Мовиться про Олега Іващенка. Водночас вказано вивести зі складу Ставки Олексія Данілова.

Зеленський звільнив двох заступників голови ОП