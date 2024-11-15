Зеленский якобы просил Шольца не звонить Путину: в МИД отреагировали

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Писали, что Владимир Зеленский якобы просил его этого не делать.

В МИД отреагировали на эту информацию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ведомства Георгия Тихого.

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Путин хочет достичь своих интересов

Тихий рассказал, что немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с Путиным. В то же время он также отметил, что даже если канцлер не высказывал в разговоре позиций, которые отличались бы от позиции Украины, сами по себе разговоры с Путиным не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира.

Долгие разговоры – это ресурс, которым Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов. Сейчас разговоры только дают Путину надежду на ослабление международной изоляции,

– пояснил спикер.

По его словам, нужны конкретные сильные действия, которые принудят Россию к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые российский президент расценивает как признак слабости и использует в своих целях.

Георгий Тихий считает, что конкретные действия известны – и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины.