Зеленский и Эрдоган по телефону договорились провести Стратегический совет в Киеве

Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Руководители Украины и Турции обсудили совместные вызовы и дальнейшее сотрудничество.

Президенты договорились провести юбилейное, десятое заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.

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Зеленский и Эрдоган согласились, что Стратегическому совету высокого уровня должна предшествовать основательная подготовка, в частности проведение в декабре 2021 года второго заседания "Квадриги" на уровне министров иностранных дел и обороны.

Поддержка в оборонной сфере

Формат "Квадриги" предусматривает встречи 2+2 – министров обороны и МИД Украины и Турции. Основать сотрудничество в этом формате Зеленский и Эрдоган на встрече 16 октября 2020 года, а в апреле 2021 договорились продолжать этот формат

Зеленский поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное привлечение к работе нового международного механизма – Крымской платформы. Лидеры также обменялись мнениями относительно ситуации в регионе и соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря.

Стороны констатировали, что стратегическое партнерство в оборонной сфере уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух государств.

Отметили реализацию ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также имеющиеся перспективы для углубления такого взаимодействия. Глава Украинского государства, в частности, сообщил Реджепу Тайипу Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178,

– сообщили в ОП.

Экономическое и торговое сотрудничество

Лидеры отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также они уделили внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности строительства жилья для представителей крымскотатарского народа.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего, пути диверсификации поставок энергоресурсов.