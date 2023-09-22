Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду с неанонсированным визитом. Он пробудет там с 21 по 22 сентября.

О визите Зеленского объявил премьер-министр Джастин Трюдо. Известно, что в планах нашего президента – встретиться с членами правительства Канады.

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Зеленский прибыл в Канаду

Джастин Трюдо объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится,

– говорится в сообщении.

Во время визита Зеленский планирует встретиться с членами правительства Канады, а также выступит в парламенте. Также он отправится в Торонто, где встретится с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины.

"Канада вместе с союзниками и партнерами и дальше будет стоять бок о бок с народом Украины в течение всего времени, что понадобится. В тесном сотрудничестве мы будем усиливать экономическое давление на режим Путина, пока он не станет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", – отметили в офисе главы канадского правительства.

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