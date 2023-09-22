Зеленский прибыл в Канаду с неанонсированным визитом
Источник:Офис премьер-министра Канады
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду с неанонсированным визитом. Он пробудет там с 21 по 22 сентября.
О визите Зеленского объявил премьер-министр Джастин Трюдо. Известно, что в планах нашего президента – встретиться с членами правительства Канады.
Важно Это новый уровень нашего единства, – Зеленский обратился к украинцам после насыщенного визита в США
Зеленский прибыл в Канаду
Джастин Трюдо объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится,
– говорится в сообщении.
Во время визита Зеленский планирует встретиться с членами правительства Канады, а также выступит в парламенте. Также он отправится в Торонто, где встретится с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины.
"Канада вместе с союзниками и партнерами и дальше будет стоять бок о бок с народом Украины в течение всего времени, что понадобится. В тесном сотрудничестве мы будем усиливать экономическое давление на режим Путина, пока он не станет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", – отметили в офисе главы канадского правительства.
Зеленский подвел итоги после визита в США
- Президент Украины в новом обращении рассказал о встрече с президентом США и его командой: "Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие ".
- "Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам именно сейчас", – написал Зеленский по итогам встречи с Джо Байденом.
- Зеленский подчеркнул: "Важная договоренность. Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции ".