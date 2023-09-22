Про візит Зеленського оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Відомо, що у планах нашого президента - зустрітись із членами уряду Канади.
Важливо Це новий рівень нашої єдності, – Зеленський звернувся до українців після насиченого візиту у США
Зеленський прибув до Канади
Джастін Трюдо оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21 по 22 вересня. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться,
– йдеться у повідомленні.
Під час візиту Зеленський планує зустрітись із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті. Також він вирушить до Торонто де зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України.
"Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. У тісній співпраці ми посилюватимемо економічний тиск на режим Путіна, поки він не почне поважати територіальну цілісність й суверенітет України", – зазначили в офісі глави канадського уряду.
Зеленський підбив підсумки після візиту до США
- Президент України у новому зверненні розповів про зустріч із президентом США та його командою: "Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю".
- "Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз", – написав Зеленський за підсумками зустрічі з Джо Байденом.
- Зеленський наголосив: "Важлива домовленість. Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції".