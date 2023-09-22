Найголовніше, на чому наголосив Володимир Зеленський – це новий оборонний пакет, наданий США. А також – історичну домовленість про співпрацю у царині виробництва зброї, зокрема й ППО.

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Звернення президента за підсумками 21 вересня: про що розповів Зеленський

Передовсім Володимир Зеленський наголосив, що відбувся "дуже важливий візит у Вашингтон", який приніс "дуже вагомі результати". Мовиться про наслідки зустрічі президента України та президента США Джо Байдена.

Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю,

– сказав Зеленський.

Після чого зазначив, що США та Україна виходять на новий рівень єдності, а співпраця в оборонці між країнами – це історична річ: "Нова промислова база, нові робочі місця – для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО".

Повне звернення Зеленського: дивіться відео

Варто окремо зауважити, що президент у зверненні згадав і про протистояння корупції: "Обговорили й посилення інституцій нашої держави, аби очистити Україну від будь-яких ворожих та корупційних впливів". А ще – про важливі зустрічі у Пентагоні: "Важливі розмови про оборонну підтримку. Важливі домовленості".