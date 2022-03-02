Зеленский и каждый украинец сейчас являются вдохновением для всего мира, – Байден
Джо Байден подчеркнул, что действия Владимира Зеленского и каждого украинца сейчас – вдохновение для всего мира.
Байден отметил храбрость и решительность украинского народа. Он заявил об этом в своей ежегодной речи перед Конгрессом.
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Пенсионеры, учителя превращаются в военных, чтобы защитить свою страну.
И в этом, как сказал Зеленский, мы победим эту тьму,
– отметил Байден.
Поддержка для Украины
Он в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают Украину. По словам Байдена, когда диктаторы идут дальше, они создают угрозы и для Америки.
Байден заверил, что Украина получит всестороннюю поддержку для отпора России. Правда, на поддержку войск США рассчитывать не стоит.
Смотрите речь Байдена:
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