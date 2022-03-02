Зеленский и каждый украинец сейчас являются вдохновением для всего мира, – Байден

Джо Байден подчеркнул, что действия Владимира Зеленского и каждого украинца сейчас – вдохновение для всего мира.

Байден отметил храбрость и решительность украинского народа. Он заявил об этом в своей ежегодной речи перед Конгрессом.

К теме Путин думал, что заберет Украину, но он просчитался, – Байден

Пенсионеры, учителя превращаются в военных, чтобы защитить свою страну.

И в этом, как сказал Зеленский, мы победим эту тьму,

– отметил Байден.

Поддержка для Украины

Он в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают Украину. По словам Байдена, когда диктаторы идут дальше, они создают угрозы и для Америки.

Байден заверил, что Украина получит всестороннюю поддержку для отпора России. Правда, на поддержку войск США рассчитывать не стоит.

Смотрите речь Байдена:

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