Байден відзначив хоробрість та рішучість українського народу. Він заявив про це у своїй щорічній промові перед Конгресом.

До теми Путін думав, що забере Україну, але він прорахувався, – Байден

Пенсіонери, вчителі перетворюються на військових, щоб захистити свою країну.

І в цьому, як сказав Зеленський, ми переможемо цю темряву,

– відзначив Байден.

Підтримка для України

Він вкотре наголосив, що США підтримують Україну. За словами Байдена, коли диктатори йдуть далі, вони створюють загрози і для Америки.

Байден запевнив, що Україна отримає всесторонню підтримку для відсічі Росії. Щоправда, на підтримку військ США розраховувати не варто.

Дивіться промову Байдена:

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