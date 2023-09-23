Зеленский, возвращаясь в Украину, наградил в Люблине польских волонтеров

Владимир Зеленский, по дороге в Украину, заехал в польский Люблин. Он встретился с польскими волонтерами и наградил их.

Речь идет о журналистке TVN Discovery Poland Бьянка Залевской и медике-спасателе Дамиане Дуде. Они получили от Владимира Зеленского государственные награды.

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Что известно о волонтерах

Так, Бьянка Залевская получила орден княгини Ольги II степени, а Дамиан Дуда орден "За заслуги" ІІІ степени. Их президент вручил за значительный личный вклад в поддержание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и укрепление украинско-польского сотрудничества.

Бьянка Залевская в 2014 году работала в зоне АТО на Донбассе. Там она получила тяжелое ранение. Журналистка волонтерила и собирала и передавала в Украину гуманитарку.



Орден княгини Ольги II степени получила Бьянка Залевская / Фото ОП

С начала полномасштабного вторжения она оказала значительную помощь подразделениям ВСУ, а также помогала транспортировать тяжелобольных детей в больницы Польши.

Дамиан Дуда собрал команду медиков. Они за свой счет закупали необходимые медикаменты и отправлялись в Украину. В нашем государстве они оказывали экстренную медицинскую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт защитников, раненых на линии фронта.



Орден "За заслуги" ІІІ степени получил Дамиан Дуда / Фото ОП

Кроме того, Дамиан Дуда создал фонд. Из него финансируется закупка медикаментов для команд медиков-волонтеров в Украине.

Зеленский вручил польским волонтерам награды: смотрите видео

"То, что вы делаете – большой труд – помогать, поддерживать украинцев на фронте, которые реально защищают не только Украину, но и, я считаю, Европу, весь мир, наши общие ценности", – сказал Владимир Зеленский во время вручения наград.

Он также поблагодарил народ Польши за таких сыновей и дочерей. Глава государства отметил, что гордится тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Он поблагодарил волонтеров, всех людей, которые помогали украинцам, давали им убежище.

Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми.

– подчеркнул президент.

Обратим внимание, что Владимира Зеленского накануне спросили о напряжении между Киевом и Варшавой. Тогда глава государства, общаясь с журналистами, выразил свою благодарность всему польскому народу.