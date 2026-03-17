Что известно о конфликте Зеленского и Залужного?

  • Ранее Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что взгляды на стратегию войны отличались от подхода Владимира Зеленского. Например, по словам экс-главкома ВСУ, контрнаступление 2023 года провалилось из-за недостаточного обеспечения со стороны, в частности, президента Украины.

  • Впоследствии Зеленский ответил на критику со стороны Залужного. Лидер Украины раскритиковал посла за публичное раскрытие внутреннего конфликта, назвав это неуместным.

  • Однако президент заявил, что не намерен увольнять Валерия Залужного с должности посла, несмотря на критику с его стороны. Он подчеркнул, что не желает втягиваться в политические споры во время войны.