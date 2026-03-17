Президент Украины прибыл с визитом в Лондон, где его встретил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В рамках поездки глава государства проведет ряд ключевых переговоров с британским руководством и союзниками Украины.

Основная цель визита – усиление безопасности и расширение возможностей для Украины на фоне войны. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в Великобританию?

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл в Лондон с официальным визитом. В британской столице его встретил посол Украины, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, что стало одним из самых обсуждаемых событий поездки.

Как сообщил сам Зеленский, в программе визита – аудиенция у Чарльза III, переговоры с премьер-министром Киром Стармером и встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также запланировано выступление президента Украины в британском парламенте.

Глава государства подчеркнул, что ключевыми приоритетами переговоров являются гарантии безопасности и новые возможности для Украины. Он также поблагодарил Великобританию за поддержку и партнерство в противодействии российской агрессии.

Ожидается, что во время встречи с Киром Стармером стороны обсудят дальнейшую военную помощь и координацию действий союзников. Ранее британский премьер уже заявлял о намерении в ближайшее время провести переговоры с Зеленским и подчеркивал важность поддержки Украины.

Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству с НАТО и усилению обороноспособности Украины. Такие встречи происходят на фоне активных дипломатических усилий Киева по получению дополнительных гарантий безопасности и военной поддержки.

Встреча Зеленского с Залужным в Лондоне также вызвала значительный резонанс, ведь это их публичный контакт на фоне предыдущих сообщений о напряженности в отношениях между ними.

Встреча Зеленского и Залужного: смотрите видео