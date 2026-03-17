Президент Украины прибыл с визитом в Лондон, где его встретил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В рамках поездки глава государства проведет ряд ключевых переговоров с британским руководством и союзниками Украины.
Основная цель визита – усиление безопасности и расширение возможностей для Украины на фоне войны. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что известно о визите Зеленского в Великобританию?
Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл в Лондон с официальным визитом. В британской столице его встретил посол Украины, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, что стало одним из самых обсуждаемых событий поездки.
Как сообщил сам Зеленский, в программе визита – аудиенция у Чарльза III, переговоры с премьер-министром Киром Стармером и встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также запланировано выступление президента Украины в британском парламенте.
Глава государства подчеркнул, что ключевыми приоритетами переговоров являются гарантии безопасности и новые возможности для Украины. Он также поблагодарил Великобританию за поддержку и партнерство в противодействии российской агрессии.
Ожидается, что во время встречи с Киром Стармером стороны обсудят дальнейшую военную помощь и координацию действий союзников. Ранее британский премьер уже заявлял о намерении в ближайшее время провести переговоры с Зеленским и подчеркивал важность поддержки Украины.
Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству с НАТО и усилению обороноспособности Украины. Такие встречи происходят на фоне активных дипломатических усилий Киева по получению дополнительных гарантий безопасности и военной поддержки.
Встреча Зеленского с Залужным в Лондоне также вызвала значительный резонанс, ведь это их публичный контакт на фоне предыдущих сообщений о напряженности в отношениях между ними.
Что известно о конфликте Зеленского и Залужного?
-
Ранее Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что взгляды на стратегию войны отличались от подхода Владимира Зеленского. Например, по словам экс-главкома ВСУ, контрнаступление 2023 года провалилось из-за недостаточного обеспечения со стороны, в частности, президента Украины.
-
Впоследствии Зеленский ответил на критику со стороны Залужного. Лидер Украины раскритиковал посла за публичное раскрытие внутреннего конфликта, назвав это неуместным.
-
Однако президент заявил, что не намерен увольнять Валерия Залужного с должности посла, несмотря на критику с его стороны. Он подчеркнул, что не желает втягиваться в политические споры во время войны.