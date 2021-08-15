Несмотря на то, что украинская сторона надеется услышать конкретные гарантии от канцлера Германии. Речь идет о запуске "Северного потока-2".

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"Северный поток-2" является главной темой встречи

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров убежден, что основной темой предстоящих переговоров лидеров Украины и Германии станет именно российский газопровод.

Главной проблемой в этом вопросе, по словам Никифорова, является то, что у Украины и Германии разные позиции касательно "Северного потока-2". Украина категорически против запуска газопровода, в то же время Германия заинтересована в его функционировании.

Также Никифоров отметил, что Германия взяла на себя серьезные обязательства на случай, если Россия будет использовать "Северный поток-2" против Украины. По его мнению, визит Ангелы Меркель в Киев означает, что Германия также считает некорректным решение вопросов, касающихся Украины без самой Украины.

Однако, представитель Зеленского считает, что визит канцлера не стоит рассматривать как отдельный визит, а как часть серии дипломатических контактов.

То есть визит Ангелы Меркель в Киев – это один эпизод из серии контактов на высшем уровне, посвященных все тем же актуальным вопросам: безопасность в Украине, кибербезопасность в Украине и в мире, в США, это "Северный поток-2", вооружение, энергетическая безопасность Европы и так далее, это неисчерпаемый список,

– рассказал Никифоров.

Также пресс-секретарь президента убежден, что вопрос газопровода будут обсуждать не только в контексте Украины, но и в целом безопасности Восточной Европы, ведь Польша тоже выступает против запуска "Северного потока-2".

Визит Меркель не является прощальным

Осенью 2021 года Ангела Меркель сложит полномочия канцлера Германии, поэтому бытуют мнения о том, что это ее прощальный визит. Однако, Никифоров так не считает. Свою позицию представитель Зеленского подкрепляет тем, что вероятным преемником Меркель будет ее коллега по партии Армин Лашета.

По мнению Никифорова, канцлер едет в Киев не прощаться. Это ее обычный рабочий визит. А потом она передаст все дела преемнику.

То есть это не чисто церемониальный визит, это обычный рабочий визит, посвященный конкретным темам,

– добавил представитель президента.

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