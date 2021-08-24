Зеленский и Мишель подвели итоги Крымской платформы и пошли в оперу

Владимир Зеленский 23 августа отдельно встретился с Шарлем Мишелем. Председатель Евросовета находится в Украине как представитель ЕС на саммите Крымской платформы.

Президент Украины поблагодарил его и все страны Евросоюза за единодушную поддержку платформы и итоговой декларации. Вечером того же дня политики вместе с другими участниками саммита отправились в Национальную оперу.

Самое важное В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Владимир Зеленский встретился с Шарлем Мишелем

"Еще раз хочу поблагодарить за то, что поддерживаете Украину, наш суверенитет и независимость", – сказал Владимир Зеленский во время встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент Украины подчеркнули, что поддержка со стороны Европейского Союза Крымской платформы и подписанной по ее итогам декларации – "деталь и пазл" в этом процессе.

На встрече стороны договорились совместно работать для развития Крымской платформы, конечной целью которой является деоккупация полуострова.



Владимир Зеленский и Шарль Мишель во время встречи 23 августа / Фото ОП

Украинский президент отметил, что ожидает подписания "долгожданного соглашения об общем авиационном пространстве" и "промышленного безвиза".

Участники Крымской платформы посетили Национальную оперу

Обсудили Зеленский и Мишель и подготовку к 23 саммиту Украина – ЕС, запланированному на 12 октября.Не обошли вниманием и вопрос энергобезопасности в Европе и "Северный поток-2.

Президент Зеленский и первая леди вместе с главами государств, правительств и спикерами парламентов после всех официальных и торжественных мероприятий 23 августа пошли на праздничный гала-концерт в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Шевченко.

Участники Крымской платформы в Национальной опере: смотрите фото ОП

Как отметили в телеграмме Офиса Президента, в программе концерта были сцены разных спектаклей и балетов – среди них "Лесная песня", "Пламя Парижа", "Корсар", "Дон Кихот", "Сила судьбы", "Набукко", "Ромео и Джульетта", "Кармен", "Фауст" и другие.

Напомним Офис Президента опубликовал декларацию Крымской платформы: полный текст