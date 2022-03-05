"Зеленский – молодец, а Путину – пи***ц": четкая позиция жителей Херсона

В Херсоне тысячи человек вышли 5 марта на митинг против оккупантов. Они выкрикивали слова поддержки Владимиру Зеленскому и описывали дальнейшую судьбу главы Кремля.

В центре Херсона местное население дает ясно понять, что не желает видеть россиян на своей земле. О своей позиции люди сообщают на митинге, пишет 24 канал.

Читайте также: Оккупанты покинули центр Херсона: местный успел с флагом заскочить на вражеский БТР

"Зеленский – молодец, а Путину – пи***ц"

Более 2 тысяч человек вышли 5 марта в Херсоне на протест против российской оккупации. Люди принесли с собой многие украинские флаги и выкрикивали очень однозначные лозунги.

Зеленский – молодец, а Путину – пи***ц,

– кричали люди.

Херсонцы о судьбе Путина: смотрите видео

Люди растоптали вражескую "гумпомощь"

Жители города не хотят видеть в Херсоне ни россиян, ни их "гуманитарную помощь". Местные разбросали консервы от врага, а потом эффектно начали крушить их ногами, утрамбовывая в землю.

Российские консервы не нужны херсонцам: смотрите видео

Напомним, войска государства-агрессорки отступили из центра Херсона. Местные жители их вытеснили. Люди не побоялись даже открытия врагом огня в воздух.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!