Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, посетит Австрию в середине июня. Об этом сообщили местные авторитетные СМИ, но точного подтверждения нет.

Пресса, в частности Heute, Kronen Zeitung і Der Standard, называет возможной датой приезда 16 июня. Об этом сообщает 24 Канал.

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Зеленский, вероятно, посетит Австрию

Ожидается, что Зеленский проведет переговоры с канцлером Кристианом Штокером и федеральным президентом Александром Ван дер Белленом. Однако никаких деталей о программе визита пока не разглашается, а представители правительства воздерживаются от комментариев.

Несмотря на это, информация уже вызвала резкую реакцию со стороны ультраправых Австрии. Их лидер Герберт Кикль осудил этот "внешнеполитический промах", который, по его мнению, "делает Австрию потенциальной мишенью в случае эскалации".

Этот визит является еще одной цепочкой в цепи нарушений нейтралитета и недостоверной политики нейтралитета последних лет. Австрия как нейтральное государство должна быть миротворцем и посредником, а не стороной войны,

– считает он.

Добавим, что после полномасштабного вторжения России Зеленский еще не посещал Австрию ,но в марте 2023 года выступал в австрийском парламенте через видеосвязь.