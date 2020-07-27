Посол Украины в США Владимир Ельченко говорит, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в стране. В частности, его могут пригласить на открытие консульства в Техасе.

Сейчас работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом, который произойдет не просто формально ради визита. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Зеленский в рамках визита может посетить два или более штатов: для этого есть несколько поводов. Например, Зеленский мог бы побывать в Калифорнии, в которой еще не был ни один из украинский президентов.

Кроме того, сейчас в США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, в штате Техас, который также может посетить Зеленский, чтобы принять участие в открытии. Вероятно, Зеленского пригласили бы и в штат с крупнейшей украинской диаспорой.

Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растет диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилось за последние десять лет, это новая диаспора,

– сказал он.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

Когда Зеленский был в США?

Президент Украины посетил США 23 – 26 сентября 2019 года. Он провел немало встреч, в том числе:

Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;

Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;

Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;

Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;

Канцлером Германии Ангелой Меркель;

С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, президент провел встречу с Дональдом Трампом – детали по ссылке.