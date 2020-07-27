Зеленский может посетить США еще до выборов, – посол
Посол Украины в США Владимир Ельченко говорит, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в стране. В частности, его могут пригласить на открытие консульства в Техасе.
Сейчас работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом, который произойдет не просто формально ради визита. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в интервью "РБК-Украина".
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Зеленский в рамках визита может посетить два или более штатов: для этого есть несколько поводов. Например, Зеленский мог бы побывать в Калифорнии, в которой еще не был ни один из украинский президентов.
Кроме того, сейчас в США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, в штате Техас, который также может посетить Зеленский, чтобы принять участие в открытии. Вероятно, Зеленского пригласили бы и в штат с крупнейшей украинской диаспорой.
Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растет диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилось за последние десять лет, это новая диаспора,
– сказал он.
Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.
Когда Зеленский был в США?
Президент Украины посетил США 23 – 26 сентября 2019 года. Он провел немало встреч, в том числе:
- Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;
- Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;
- Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;
- Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;
- Канцлером Германии Ангелой Меркель;
- С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Кроме того, президент провел встречу с Дональдом Трампом – детали по ссылке.