Зеленський може відвідати США ще до виборів, – посол
Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може статися і до президентських виборів у країні. Зокрема його можуть запросити на відкриття консульства у Техасі.
Зараз працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, який станеться не просто формально заради візиту. Про це посол України в США Володимир Єльченко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Зеленський у рамках візиту може відвідати два чи більше штатів: для цього є декілька приводів. Наприклад, Зеленський міг би побувати у Каліфорнії, в якій ще не був жоден із український президентів.
Окрім того, наразі у США йде підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, у штаті Техас, який також може відвідати Зеленський, аби взяти участь у відкритті. Ймовірно, Зеленського запросили б і у штат з найбільшою українською діаспорою.
Це могла б бути поїздка в штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростає діаспора в США. У Сіетлі і біля нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тисяч українців, це та кількість, яка склалася за останні десять років, це нова діаспора,
– сказав він.
Також, за словами посла, потрібно підготувати торгівельні угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.
Коли Зеленський був у США?
Президент України відвідав США 23 – 26 вересня 2019 року. Він провів чимало зустрічей, зокрема з:
- Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем;
- Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном;
- Прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте;
- Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим;
- Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель;
- З генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Окрім того, президент провів зустріч з Дональдом Трампом – деталі за посиланням.