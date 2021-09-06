Зеленский может распустить Раду, – политолог о голосовании важных законов

Верховная Рада планирует уже осенью принять ряд важных законопроектов. Их от Украины ждут и западные партнеры. Если этого не произойдет, следует помнить, что Владимир Зеленский имеет право на роспуск парламента.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Игорь Чаленко. Он считает, что это может быть один из рычагов Зеленского.

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"У президента сейчас есть право на роспуск парламента. Если народные депутаты хотят и дальше находиться в нынешнем созыве, они должны голосовать продуктивно", – заверил он.

Президент может намекать на роспуск парламента и таким образом ускорить работу нардепов.

Это тот тезис, который уже не первый раз озвучивает Стефанчук за последние полгода. Таким образом хотят показать положительный результат монокоалиции,

– сказал Чаленко

О каких важных документах идет речь

Рада планирует проголосовать за законопроект об олигархах, реформу Службы безопасности Украины, налоговые нововведения, которые могут лечь дополнительным финансовым бременем на украинцев.

Также характерно для этого времени вовремя подготовить сбалансированный проект бюджета. Впрочем начнут с другого – документов, необходимых для получения помощи от МВФ и других партнеров.

"Реформу корпоративного управления государственными предприятиями, процедуры избрания следующего главы Национального антикоррупционного бюро. Он должен быть в Украине в апреле 2022 года. Это те законопроекты, которые необходимы, чтобы мы получили транш МВФ", – отметил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Главный законопроект сезона

Законопроект об олигархах "оброс" правками. Их – больше тысячи. Часть из них касается того, кто будет определять перечень олигархов.

В законопроекте говорится, что статусом "влиятельного богача" будет сетовать Совет нацбезопасности и обороны. Однако депутаты предлагают привлечь другие органы:

Высший антикоррупционный суд;

Национальное агентство по предупреждению коррупции:

специальную комиссию при НАПК или независимую комиссию, в состав которой входят международные эксперты.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова раскритиковала законопроект. Она заявила, что он "вмешивается в личную жизнь"

Рада готовится принять важные законопроекты: смотрите видео 24 канала