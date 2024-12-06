Как пишет AFP, Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже уже в эти выходные, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Новая встреча Зеленского и Трампа

Обоих лидеров пригласил на открытие отреставрированного Норт-Дама Эманнуэль Макрон. Также на мероприятии будут присутствовать десятки других глав стран.

Журналисты отмечают, что Зеленский проведет переговоры с Макроном, а также, вероятно, будет иметь еще серию двусторонних встреч с другими политиками. Не исключительно, что украинскому президенту удастся пообщаться с Дональдом Трампом, который также будет на событии.

Это была бы первая встреча между ними после победы республиканца на выборах. Последний раз политики виделись в конце сентября в Нью-Йорке.

К слову, на днях украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком посетила США, где встретилась с командой Трампа, чтобы обсудить войну с Россией.

Так, 5 декабря Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и кандидатом на должность советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майком Волтцем. Как сообщают СМИ, украинская делегация представила общий план оборонной стратегии без детализации, а американские представители в основном слушали.