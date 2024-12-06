Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, добавив, что барьером для вступления также является отсутствие единодушия всех 32 других членов. Категорически против выступает Венгрия и Словакия.

Читайте также Пока не станет полноценным членом НАТО: какие гарантии безопасности будут лучшими для Украины

Есть ли альтернативы НАТО

Трамп никогда не был против НАТО как организации, но критиковал нынешнее устройство этой структуры. Сегодня обстоятельства сложились так, что Украина защищает НАТО, а не наоборот, как это должно быть. По мнению, Бориса Пинкуса, нужно срочное реформирование Альянса.

Европейские страны не думали о собственной безопасности. Только сейчас некоторые из них начинают больше инвестировать в оборонную сферу, потому что понимают, что Россия может напасть и на них.

Украине нужно достичь индивидуальных соглашений с конкретными странами, а начать с Америки. Должна быть договоренность о взаимной помощи и безопасности. Так, как сейчас есть между США и Израилем, Японией, Южной Кореей,

– отметил республиканец.

Этого можно достичь значительно быстрее, чем вступления в НАТО. Над реализацией такого план нужно работать.

Обратите внимание! Украина официально отказалась от любых других гарантий безопасности, кроме членства в Альянсе. Об этом стало известно из заявления украинского МИД к 30 годовщине подписания Будапештского меморандума, который должен был гарантировать территориальную целостность Украины.

Почему Трамп едет во Францию

Визит во Францию станет для Трампа первой зарубежной поездкой еще до инаугурации 20 января 2025 года. В Париж он прибудет 7 декабря и планирует посетить открытие отреставрированного Собора Парижской Богоматери и провести ряд встреч.

Трамп долго ждать не будет. Он готовит ответ Путину и заранее знает, что условия, которые он выдвинет, российский диктатор никогда не примет,

– добавил Борис Пинкус.

Новоизбранный президент США к этому готов и тогда сделает то, о чем уже говорил, – даст Украине значительно больше, чем она просит. Все это для того, чтобы ВСУ могли уничтожить российские войска. Этого хочет Трамп.

Думаю, главная цель его поездки в Париж – обсуждение следующих шагов или наброски нескольких вариантов. Все будет зависеть от ситуации. Трамп спешит, чтобы подготовить стратегию отношений на мировой арене,

– подчеркнул общественный деятель.

"Ведь напряженная ситуация сейчас и на Ближнем Востоке, в Грузии. Со всем этим придется столкнуться новому президенту США. Можно предположить, что во Францию также приедут лидеры Германии, Великобритании, Италии. Ведь положение критическое, дальше отступать нельзя", – добавил Борис Пинкус.